Marmaray'da tansiyonlar yükseldi! Genç kadına iğrenç taciz... Kadınlar öfke kustu: Sil o fotoğrafı, terbiyesiz
Marmaray'da gerçekleşen iğrenç olayda kadınların resimlerini çektiği öne sürülen şahıs, trendeki yolcuların da görmesiyle arbede yaşanmasına yol açtı. Fotoğrafının çekildiğini dile getiren öfkeli kadın “Fotoğrafımı çekmiş” derken, konu olan tacizci trenden indirildi. Yolculuk yapan öteki kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine şahsın verdiği yanıt ‘pes’ dedirtti.
KADINLARIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
İddiaya göre, bir sapık, Marmaray'da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.
KADIN TEPKİSİZ KALMADI
Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.
''SİL O FOTOĞRAFI, TERBİYESİZ''
Yolculuk yapan diğer kadınlar, "Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini" sözleriyle tepki gösterdi.
"TAMAM SİL FOTOĞRAFI"
Sapığın "tamam sil fotoğrafı" demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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