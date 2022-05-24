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Bilecik’te tutulan dev balık görenleri şaşkına çevirdi! 1 buçuk metre uzunluğunda

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Bilecik’te tutulan dev balık görenleri şaşkına çevirdi! 1 buçuk metre uzunluğunda

Bilecik'te Kamp ve Karavan Festivali yapıldı. Festivalde balıkçılar tarafından tutulan 1 buçuk metre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri şaşkına çevirdi.

Bilecik'te Kamp ve Karavan Festivali gerçekleştirildi.

Festivale başta Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Afyonkarahisar'dan hemen hemen 500 kişi katıldı.

Festivalin ikinci gününün sabahında 100'e yakın sportif balıkçı, oltalarını En Büyük Turna Balığı Yakalama yarışması için gölete saldı.

Bu yarışmada 55 santimlik en büyük turna balığı tutan Gökhan Günay bin liralık para ödülü ve olta takımının sahibi oldu.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Yarışma sırasında bir balıkçının oltasına bir buçuk metrelik yayın balığı takılırken, dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. Yarışma dahilinde olmasa da bu balığı yakalayan İdris Aktepe adlı balıkçıya da para ödülü ve olta takımı verildi. Program AFAD'ın gölet üzerinde botla tatbikatı, Gençlik Merkezi gönüllerince halat çekme, ip atlama ve çuval yarışması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dev balık görenleri hayrete düşürdü DEV BALIK GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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