Bilecik’te tutulan dev balık görenleri şaşkına çevirdi! 1 buçuk metre uzunluğunda

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Yarışma sırasında bir balıkçının oltasına bir buçuk metrelik yayın balığı takılırken, dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. Yarışma dahilinde olmasa da bu balığı yakalayan İdris Aktepe adlı balıkçıya da para ödülü ve olta takımı verildi. Program AFAD'ın gölet üzerinde botla tatbikatı, Gençlik Merkezi gönüllerince halat çekme, ip atlama ve çuval yarışması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.