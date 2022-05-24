Bir elinde alkol öbür elinde silah! Antalya’da maganda dehşeti

KIZ MESELESİ

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir okulun bulunduğu caddede meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet İ. kız arkadaşını rahatsız ettiği için Onur T.'nin yanına gitti. Bu arada ikilinin arasında çıkan tartışma silahlı kovalamacaya döndü. Onur T., elindeki otomatik av tüfeği ile kovaladığı arkadaşı Mehmet İ.'yi belinden ve dirseğinden yaraladı. O anda annesi Şerife D. ile birlikte kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki Tunahan D.'ye saçmalardan bir tanesi isabet etti ve çenesinin altından yaralandı.