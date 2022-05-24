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Bir elinde alkol öbür elinde silah! Antalya’da maganda dehşeti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Bir elinde alkol öbür elinde silah! Antalya’da maganda dehşeti

Antalya’da elinde alkol şişesiyle sokakta ateş eden saldırgan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saldırgan, arkadaşını vurdu. Seken kurşun da 11 yaşındaki çocuğu yaraladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmada bir anda silahlar konuştu.Şahıslardan bir tanesinin ateşlediği silahtan çıkan kurşun sekti ve o esnada annesi ile kaldırımda yürüyen 5. sınıf öğrencisi çocuğa isabet etti. Kaldırımda yürüyen anne oğul korku dolu anlar yaşadı.

KIZ MESELESİ

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir okulun bulunduğu caddede meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet İ. kız arkadaşını rahatsız ettiği için Onur T.'nin yanına gitti. Bu arada ikilinin arasında çıkan tartışma silahlı kovalamacaya döndü. Onur T., elindeki otomatik av tüfeği ile kovaladığı arkadaşı Mehmet İ.'yi belinden ve dirseğinden yaraladı. O anda annesi Şerife D. ile birlikte kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki Tunahan D.'ye saçmalardan bir tanesi isabet etti ve çenesinin altından yaralandı.

"SİLAHI BIRAKIP KAÇTI"

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda kullanılan silahı bir evin bahçesinde saklanmış halde bulup, karakola götürdü. Yaralı olarak kurutulan Mehmet İ. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan Onur T. ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Çenesinin altından yaralanan Tunahan D., "Biz annemle tam yürüyorduk. Yanımdan koşarken tam yanımızda silahı sıktı. Saçmanın bir tanesi çeneme geldi. Sonra silahı bırakıp kaçtı" dedi. Anne Şerife D. ise olay sonrası eşini telefonla arayarak durumlarının iyi olduğunu bilgisini verdi.

"KUCAĞIMIZA DOĞRU GELDİ"

Şerife D. silahı ateşleyen kişinin elinde alkol şişesi olduğunu belirtilerek, "Evimize gidiyorduk biz. Çocuğumla yan yanaydık zaten. Kucağımıza doğru geldi. Kaçan şahıslara doğru sıktı. Elinde silah ile bira şişesi vardı" diye konuştu.

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