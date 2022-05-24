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Ankara'da PYD/YPG operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Ankara’da PYD/YPG operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından PYD/YPG şüphelilerine operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

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