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1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 24.05.2022 12:15
Bilecik'te bu yıl birincisi düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'ne ilgi büyük olurken, balıkçılar tarafından tutulan 1 buçuk metrelik dev yayın balığı ise görenleri hayrete düşürdü.
Dev balık görenleri hayrete düşürdü
Dev balık görenleri hayrete düşürdü
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