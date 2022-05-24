24 Mayıs 2022, Salı
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1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
Bilecik'te bu yıl birincisi düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'ne ilgi büyük olurken, balıkçılar tarafından tutulan 1 buçuk metrelik dev yayın balığı ise görenleri hayrete düşürdü.