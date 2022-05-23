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Son dakika: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Hatay’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakila haberine göre Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan restoran çalışanı 2 şüpheliden biri tutuklandı. Hatay Valiliği yangının, ormanlık alanın yakınındaki restoranın çalışanlarınca çöp yakılması sonucu çıktığını açıklamıştı.

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