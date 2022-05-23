Belgrad Ormanı piknikçilerin gazabına uğradı!
YAŞAM DHA
Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul’daki Belgrad Ormanı, piknik yapmak için giden ziyaretçiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Piknikçilerin yanlarında getirdiği yiyecek ve içeceklerin çöpleri ormanı kirletti.
Belgrad Ormanı'nı piknik yapmak için ziyaret edenlerin geride bırakmış olduğu çöpler, ormanda kirliliğe sebep oldu.
ORMANA AKIN ETTİLER
Hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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