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Belgrad Ormanı piknikçilerin gazabına uğradı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Belgrad Ormanı piknikçilerin gazabına uğradı!

Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul’daki Belgrad Ormanı, piknik yapmak için giden ziyaretçiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Piknikçilerin yanlarında getirdiği yiyecek ve içeceklerin çöpleri ormanı kirletti.

Belgrad Ormanı'nı piknik yapmak için ziyaret edenlerin geride bırakmış olduğu çöpler, ormanda kirliliğe sebep oldu.

ORMANA AKIN ETTİLER

Hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

BİRÇOK CANLININ DOĞAL YAŞAM ALANI TAHRİP OLDU

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

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