Samsun’da annesini babasından korumak istedi! 19 yaşındaki üniversiteli genç babasını bıçakladı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.