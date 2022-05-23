23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da annesini babasından korumak istedi! 19 yaşındaki üniversiteli genç babasını bıçakladı

Samsun’da annesini babasından korumak istedi! 19 yaşındaki üniversiteli genç babasını bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Samsun’da annesini babasından korumak istedi! 19 yaşındaki üniversiteli genç babasını bıçakladı

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde yaşanan olay akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Ö.Y., 30 yıllık eşi olan 53 yaşındaki O.Y. hakkında “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtı.

Geçen perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüldüğü karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti.

O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Y. ise babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA