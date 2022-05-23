Samsun’da annesini babasından korumak istedi! 19 yaşındaki üniversiteli genç babasını bıçakladı
YAŞAM İHA
Samsun’un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde yaşanan olay akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Ö.Y., 30 yıllık eşi olan 53 yaşındaki O.Y. hakkında “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtı.
Geçen perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüldüğü karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti.
O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Y. ise babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI
Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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