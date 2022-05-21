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Son dakika: Hatay'da korkutan orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: Hatay’da korkutan orman yangını!

Son dakika haberine göre Hatay’ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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