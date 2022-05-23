Halkalı - Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi

7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.