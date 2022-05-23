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Halkalı - Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Halkalı - Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi

İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün hizmete girdi. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.

İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün hizmete girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya indi.13 buçuk kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.

7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi HALKALI-BAHÇEŞEHİR BANLİYÖ HATTI HİZMETE GİRDİ

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