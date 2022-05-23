Çaydanlık silah sayıldı! Yargıtay’dan emsal karar

Tartışmanın büyümesiyle R G, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Z G, aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. G, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan R G ise suçlamaları kabul etti.