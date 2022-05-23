Çaydanlık silah sayıldı! Yargıtay'dan emsal karar
Son dakika haberine göre: Uşak’ta, Rafet Gürsoy, tartıştığı eşine çaydanlık fırlattı. Çaydanlığı silah sayan mahkeme, Gürsoy’u 3 yıl hapse çarptırdı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.
Tartışmanın büyümesiyle R G, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Z G, aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. G, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan R G ise suçlamaları kabul etti.
'KASTEN YARALAMA'
Z G, her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve R G'a "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.
EMSAL OLACAK
Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.
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