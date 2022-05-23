İstanbul’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu



Kaza sırasında halısahada bulunan gençlerden biri, "Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra" dedi