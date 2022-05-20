Kocaeli’de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı

HAYATİ RİSKİ YOK

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"HALI DÜŞMÜŞ OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Olayı anlatan esnaf Özkan Y., "Abdest almaya gidiyordum. Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm. Sonrasında da 112'ye haber verdim. Sağ olsunlar hemen alıp hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.