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Kocaeli'de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Kocaeli’de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine 2 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Feci olaya tanık olan esnaf,  “Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm” dedi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde yer alan 2 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki N.A., ikinci kattaki evin camından düştü. Binanın giriş katında işyeri olan esnaf Özkan Y., ses duyunca ne olduğuna bakmak üzere dükkandan çıktı.

17 YAŞINDAKİ KIZI YERDE GÖRDÜ

17 yaşındaki genç kızın yerde yattığını gören Özkan Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşüp yaralanan N.A., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ RİSKİ YOK

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"HALI DÜŞMÜŞ OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Olayı anlatan esnaf Özkan Y., "Abdest almaya gidiyordum. Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm. Sonrasında da 112'ye haber verdim. Sağ olsunlar hemen alıp hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

17 yaşındaki genç kız camdan düştü 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ CAMDAN DÜŞTÜ
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