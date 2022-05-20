İstanbul Havalimanı’nda deprem tatbikatı

Senaryo gereği Kızılay'ın mobil aşevi aracı afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Havalimanı aracılığıyla tahliye edilecek depremzedeler için kayıt masası da oluşturuldu.

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