500 bin dolarla kayıplara karıştı! Dehşete düşüren emlak dolandırıcılığı iddiası ağızları açık bıraktı

Başakşehir'de yabancı yatırımcıların yoğun olarak yaşadığı bir rezidansın karşısına emlak ofisi açan ve kendisini emlakçı olarak tanıtan Erdal İ., uluslararası bir marka olan yabancı bir emlak firmasının adını 3 ay önce satın aldı.

1 DAİREYİ 3 KİŞİYE SATMIŞ

Uluslararası bir marka olması sebebiyle güven sağlayan Erdal İ., rezidansın 3 dairesini birden fazla kişiye tanıttı. Dairelerin üzerinde borç olduğunu belirterek müşterilerden yüksek miktarda kapora talep etti.