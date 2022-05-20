500 bin dolarla kayıplara karıştı! Dehşete düşüren emlak dolandırıcılığı iddiası ağızları açık bıraktı
İstanbul Başakşehir’de kendisini emlakçı ya da mal sahibi gibi tanıtan Erdal İ. isimli kişi çok sayıda yabancı yatırımcıyı dolandırıp ortadan kayboldu. 20’den fazla mağdurun bulunduğu olayda, 4 kişiden 500 bin dolar kapora alarak kayıplara karıştığı iddia edilen Erdal İ.’nin, ofisinin camlarına şikayetçi olan mağdurlar “hırsız” yazdı.
Başakşehir'de yabancı yatırımcıların yoğun olarak yaşadığı bir rezidansın karşısına emlak ofisi açan ve kendisini emlakçı olarak tanıtan Erdal İ., uluslararası bir marka olan yabancı bir emlak firmasının adını 3 ay önce satın aldı.
1 DAİREYİ 3 KİŞİYE SATMIŞ
Uluslararası bir marka olması sebebiyle güven sağlayan Erdal İ., rezidansın 3 dairesini birden fazla kişiye tanıttı. Dairelerin üzerinde borç olduğunu belirterek müşterilerden yüksek miktarda kapora talep etti.
"HIRSIZ"
Suriyeli gayrimenkul yatırımcısı Mohammad Essmat Şikaki (37), Iraklı Mimar Nur Surur (31), Lübnanlı Bilgisayar Mühendisi Abed Chawa (58) ve Suudi Arabistanlı Mahmoud Alsaqar, Erdal İ.'ye toplamda 500 bin dolar kapora verdi. Erdal İ., kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen müşterileri emlak ofisine geldiğinde, aynı daire için kapora verdiklerini ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar Kayaşehir Polis Merkezi'ne giderek Erdal İ.'den şikayetçi oldu. Bu arada Erdal İ.'nin daha önce 2 yıl içerisinde 3 kez tabelasını değiştirdiği de belirtildi. Mağdurlar emlak ofisinin camlarına "hırsız" yazısı yapıştırarak, tepki gösterdi.
"341 BİN DOLAR VERDİM"
Mağdurlardan Suriye uyruklu yatırımcı Mohammad Essmat Şikaki, Başakşehir'de evi olduğunu ve bir komşusunun da Erdal İ.'den ev aldığını belirterek "Ofisinin uluslararası olduğunu söyledi, güvendim. A3, A2, A1 bloklardan birer daire almak istediğimi söyledim, fiyat konusunda anlaştık. Geçen hafta cuma günü tapuları göstererek dairelerin üzerinde borç olduğunu söyledi. Borcu kapatmak için de kaparo istedi. Daireler için önce 10 sonra 15 ve son olarak da 30 bin dolar ödeme yaptım. Salı günü yeniden aradı, 500 bin dolar daha istedi ama 286 bin dolar getirdim. Toplamda 341 bin dolar verdim. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum" dedi.
MAĞDUR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Bilgisayar Mühendisi olan Lübnanlı Abed Chawa ise yaklaşık 2 sene önce Amerika'dan İstanbul Kayaşehir'e yerleşiğini ve ev satın almak istediğini anlattı. Chawa şöyle konuştu "Bir ilan gördüm, emlak ofisinin sahibi Erdal İ. ile iletişime geçtim. Dairenin fiyatının 3 milyon 600 bin TL olduğunu söyledi, 50 bin TL kapora istedi. Geçen pazartesi ofise gittiğimde diğer müşterileri gördüm. Benim dairemin başkalarına satıldığını anladım. Durumu bu şekilde fark ettim." diye konuştu.
Öte yandan Erdal İ.'nin benzer şekilde mağdur ettiği yaklaşık 20 kişi olduğu belirtilirken, dolandırıcılığın boyutunun yapılan inceleme sonrası belli olacağı kaydedildi.
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