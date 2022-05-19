Antalya’da sel felaketi: 48 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, akşam sularında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre içerisinde 5 mahalle sel suları ile kaplandı. 4 EVİ SU BASTI 48 HAYVAN TELEF OLDU Dereköy ve Sülekler mahallelerinde 4 evi su bastı. 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Dolu yağışı da bazı meyve bahçelerine zarar verdi. BAKAN SOYLU'DAN TALİMAT Olayın ardından yetkilileri arayarak bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarın kısa sürede giderilmesi ve mağdur olanlara destek olunması talimatı verdi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN