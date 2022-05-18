Alerjik etkileri bulunuyor! İstanbullulara tırtıl uyarısı: Sakın temas etmeyin

Tırtılların üzerinde ayna kılları denilen kılların olduğunu söyleyen Ayberk, "Bunlar insanlarda alerji yapabilir. Yani güçlü bir alerjen niteliği taşımaktadır" dedi.

Etkilerinin her insanda aynı etkiyi yaratmadığını söyleyen Ayberk, şöyle devam etti:

"Alerjinin etkili olduğu insanlarda daha fazla etki yapmaktadır. Ayna kılları özellikle ince derinin olduğu bilek ve boyun kısmında şişmelere neden olabiliyor. Vatandaşlar bunların tırtıllarıyla temas etmesinler çünkü bu temas alerjik etkiye neden olabilir.

Vatandaşlarımız bu dönemde piknik yapmaktadır. Bu nedenle insanlarla temas edebilme ihtimalleri de oldukça fazla. Ayrıca avcıların av köpekleri temaslarında da köpeklerin boğazlarında, dillerinde şişme olup ölmelerine neden olabiliyor."



"BU YIL SAYILARI ARTTI"

Çam kese böceklerinin İstanbul'da her sene ortaya çıktığını ancak bu yıl sayılarında artış yaşandığını dile getiren Ayberk, çam plantasyonlarının bulunduğu Adalar, Sultanbeyli-Aydos Ormanları ve karaçam ağaçlarının olduğu alanlarda böceklere sık rastlandığını anlattı.



Ayberk, böceklerin ağaçlar üzerinde beyaz keseciklerle anlaşıldığını belirterek, "İnsanların çam kese böcekleriyle ilgili şikayetleri arttı. Vatandaşlar bu dönemde çam kese böceklerini oldukça fazla görüyor. Haziran ve temmuzda azalacak" ifadelerini kullandı.