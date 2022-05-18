Meteoroloji Marmara için saat verip uyardı! Sağanak yağış geliyor | Sıcaklıklar düşüyor dikkat
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bügün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
19 MAYIS'A KADAR ETKİLİ OLACAK
Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi'nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini belirtti.
Gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde karla karışık yağmur bekleniyor.
Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORDU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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