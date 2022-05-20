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Influencer Büşra Duran Gündüz başarı hikâyesini anlattı: Son günlerin gözde ismiyle tüm merak edilenleri konuştuk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Influencer Büşra Duran Gündüz başarı hikâyesini anlattı: Son günlerin gözde ismiyle tüm merak edilenleri konuştuk

Sosyal medyada hell0busra adlı hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Büşra Duran Gündüz ile hayatına dair bilinmeyenleri konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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