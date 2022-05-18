Mesajla gelen eski sevgili cinayeti! "Yatakta iyi değilsin"

Konya'da yaşayan Tüz'ün 650 km yol kat ederek Konya'dan Çeşme'ye geldiği ve Akkaş'ı öldürdüğü belirlendi. İfadesinde şüpheli Tüz, "Konya'da yaşayan kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" dediği anlaşıldı.