Kadıköy’de sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında gerilim tırmandı: Bıçaklı, çekiçli, taşlı kavga

"ÇEKİÇ FIRLATTI"

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.