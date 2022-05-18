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Kadıköy'de sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında gerilim tırmandı: Bıçaklı, çekiçli, taşlı kavga

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Kadıköy’de sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında gerilim tırmandı: Bıçaklı, çekiçli, taşlı kavga

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç şoförü ile kağıt toplayıcısı arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışma ile başlayıp, yumruklaşmayla süren kavgada, araç şoförü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı da arkadaşıyla beraber araba sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobil camı patlayan şoför, kağıt toplayıcısına çekiç attı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah sularında meydana gelen olayda, araç şoförüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme sebebiyle gerilim tırmandı.

Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı.

BIÇAKLA KOVALADI, TAŞLA KARŞILIK VERDİ

Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu.

Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi.

Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

"ÇEKİÇ FIRLATTI"

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.

Çekiç fırlattı, taşla karşılık geldi ÇEKİÇ FIRLATTI, TAŞLA KARŞILIK GELDİ
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