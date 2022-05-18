Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Cesedi inşaatın önünde bulundu
YAŞAM İHA
Elazığ'da 19 yaşındaki Lütfiye S., inşaat halinde olan 18 katlı bir apartmanın önünde işçiler tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Emniyet güçleri, şüpheli buldukları ölümün akabinde araştırma çalışmalarına başladı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı sürmekten olan 18 katlı binanın önünde hareketsiz halde yatan bir genç kız gördü.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SIR ÖLÜM
Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.
Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?
- Yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi?
- Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?
- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti
- 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?
- Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?