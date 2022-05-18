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Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Cesedi inşaatın önünde bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Cesedi inşaatın önünde bulundu

Elazığ'da 19 yaşındaki Lütfiye S., inşaat halinde olan 18 katlı bir apartmanın önünde işçiler tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Emniyet güçleri, şüpheli buldukları ölümün akabinde araştırma çalışmalarına başladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı sürmekten olan 18 katlı binanın önünde hareketsiz halde yatan bir genç kız gördü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SIR ÖLÜM

Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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