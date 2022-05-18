Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti! İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 3,8 milyon lira ceza

Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak bakanlığa bildirildi.

Bakanlık tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak, deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.