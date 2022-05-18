Hafızalara kazınan İzmir depremi! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında önemli gelişme

Mahkeme başkanının ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada savcı, tutuksuz sanıklar Zehra Sağlam, Ayşe Yılmaz ve Kadriye Kaya için beraat isterken, diğer 8 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 20 yılla kadar hapis cezası talep etti.