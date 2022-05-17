Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Türkiye serin ve yağışlı hava etkisi altına giriyor | İstanbul ve birçok il için flaş uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum tahmin raporunu yayınladı. Yapılan son değerlemeye göre Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde azalması beklenirken, İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış görülecek. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...
Mayıs ayını yarılarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların düşeceği ve yağışların başlayacağı belirtildi. Yeni haftanın ortasında ülkeyi serin hava etkisi altına alacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÜLKE SERİN HAVA ETKİSİ ALTINA GİRİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durum raporunu açıkladı. 5 günlük yapılan değerlemeye göre Türkiye serin hava etkisi altına girerken, İstanbul ve birçok ilde gökgürültülü yağış bekleniyor.
21 MAYIS CUMARTESİ
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve yer yer bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve yeryer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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