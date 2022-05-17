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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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