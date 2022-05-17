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İzmir'de göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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İzmir’de göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'in Urla açıklarında 85 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Öte yandan 2021'de 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 1 Ocak 2022'den bu yana ise 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı.

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