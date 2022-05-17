Adana’da üvey oğlun sopalı cinayetinde yeni ayrıntılar! Önce boğdu, sonra…
Adana’nın Seyhan İlçesinde bir kadın, 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük eşini 14 yaşındaki oğluyla beraber sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Talihsiz adamın önce sopayla boğulduğu ardından da kafasına pek çok defa vurularak öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Mayıs günü yaşandı. İddiaya göre en ufağı 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk sahibi 32 yaşındaki Elif C. 6 ay önce dünya evine girdiği tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir'i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile beraber öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
Üvey baba cinayeti ile ilgili şok ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
SAATLERCE CESETLE BEKLEDİLER
Savcılığın yaptığı çalışmada cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi.
SEHPANIN AYAĞIYLA...
Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir'in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.
"KOCAMI OĞLUM ÖLDÜRDÜ"
Anne Elif C.'nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü" dediği öne sürüldü.
Çocuğun da ifadesinde Yücel Cihangir'i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Metrelerce havaya uçarak yere düştü! Feci kaza kamerada!
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?
- Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...