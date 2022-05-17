Adana’da üvey oğlun sopalı cinayetinde yeni ayrıntılar! Önce boğdu, sonra…

"KOCAMI OĞLUM ÖLDÜRDÜ"

Anne Elif C.'nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü" dediği öne sürüldü.