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Adana’da üvey oğlun sopalı cinayetinde yeni ayrıntılar! Önce boğdu, sonra…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Adana’da üvey oğlun sopalı cinayetinde yeni ayrıntılar! Önce boğdu, sonra…

Adana’nın Seyhan İlçesinde bir kadın, 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük eşini 14 yaşındaki oğluyla beraber sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Talihsiz adamın önce sopayla boğulduğu ardından da kafasına pek çok defa vurularak öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Mayıs günü yaşandı. İddiaya göre en ufağı 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk sahibi 32 yaşındaki Elif C. 6 ay önce dünya evine girdiği tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir'i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile beraber öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Üvey baba cinayeti ile ilgili şok ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

SAATLERCE CESETLE BEKLEDİLER

Savcılığın yaptığı çalışmada cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi.

SEHPANIN AYAĞIYLA...

Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir'in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

"KOCAMI OĞLUM ÖLDÜRDÜ"

Anne Elif C.'nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü" dediği öne sürüldü.

Çocuğun da ifadesinde Yücel Cihangir'i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü.

Üvey babasını sopayla öldürdü ÜVEY BABASINI SOPAYLA ÖLDÜRDÜ

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