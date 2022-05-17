İzmir’de bir bekçi cinayete kurban gitti! Keserli vahşetin tüyler ürperten ayrıntıları ortaya çıktı

ÖNCE KESERLE ÖLDÜRDÜLER ARDINDAN YAKTILAR

Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında, Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı.