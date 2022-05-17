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İzmir’de bir bekçi cinayete kurban gitti! Keserli vahşetin tüyler ürperten ayrıntıları ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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İzmir’de bir bekçi cinayete kurban gitti! Keserli vahşetin tüyler ürperten ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir Çeşme’de emniyet güçlerine kayıp ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Keserli dehşetle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar tüyler ürpertti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kayıp olduğu ihbarı yapılan evli ve iki çocuk sahibi Adem Tan'ın inşaat bekçiliği yaptığı öğrenildi.

Emniyet güçleri Tan'ı bulmak için operasyon başlattı.

Ekipler, ilçede hurdacılıkla uğraşan Ümit G. ile imam nikahlı karısı Necla T.'nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu tespit etti.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.'yi yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE KESERLE ÖLDÜRDÜLER ARDINDAN YAKTILAR

Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında, Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T. emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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