İzmir’de bir bekçi cinayete kurban gitti! Keserli vahşetin tüyler ürperten ayrıntıları ortaya çıktı
YAŞAM İHA
İzmir Çeşme’de emniyet güçlerine kayıp ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Keserli dehşetle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar tüyler ürpertti.
Emniyet güçleri Tan'ı bulmak için operasyon başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.'yi yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNCE KESERLE ÖLDÜRDÜLER ARDINDAN YAKTILAR
Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında, Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı.
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