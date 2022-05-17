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Boksör Musa Askan Yamak'ın ringte şoke eden ölümü! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Boksör Musa Askan Yamak’ın ringte şoke eden ölümü! O anlar kamerada

Almanya'nın Münih kentinde yapılan + 84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın (36) son anları kameraya yansıdı. 75 maçta da yenilmeyen Yamak, yarı ağır sıklet boksta, WBF ve GBU kemerlerinin sahibiydi

Bugüne kadar yaptığı 75 profesyonel boks maçında hiç yenilmeyen, aslen Giresunlu olduğu öğrenilen ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör Musa Askan Yamak, önceki gece yine kazanmak için ringe çıktı.

3. RAUNDDA YERE YIĞILDI
36 yaşındaki boksör, maçın üçüncü raundunda bir anda kendisini yere bıraktı.

WBF VE GBU KEMERLERİNİN SAHİBİYDİ
Yarı ağır sıklet boksta, WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken ringde kalbine yenildi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen boksörün yanına hemen köşesindeki antrenörü ve yardımcıları koştu.

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