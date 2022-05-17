Boksör Musa Askan Yamak’ın ringte şoke eden ölümü! O anlar kamerada

Bugüne kadar yaptığı 75 profesyonel boks maçında hiç yenilmeyen, aslen Giresunlu olduğu öğrenilen ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör Musa Askan Yamak, önceki gece yine kazanmak için ringe çıktı.

3. RAUNDDA YERE YIĞILDI

36 yaşındaki boksör, maçın üçüncü raundunda bir anda kendisini yere bıraktı.