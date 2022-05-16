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Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada

Tokat'ta ikamet eden Müslüm B., eşiyle beraber kaçtığını öne sürdüğü kardeşini otobüs terminalinde kurşuna dizdi. Otobüsten iner inmez yanlarına giden Müslüm B. silahını belinden çıkartıp önce kardeşine ardından eşine ateş etti. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıkarken, genç kadının kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Tokat'ta hafta sonu şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleşen silahlı saldırı dehşet saçtı.

Müslüm B. (30), otobüsten indikleri esnada 3 çocuk sahibi eşi İlfer B. (26) ile beraber kaçtığını öne sürdüğü kardeşi Sabri B.'ye ateş etti. Yürekleri ağıza getiren silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kameralara yansıyan olayda Müslüm B. ilk önce otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş ettiği görüldü. Şahsın asıl hedefi olan Sabri B.'nin ise terminalin arka kapısından kaçtığı anlar görüntülendi.

TERMİNALDE PANİĞE SEBEP OLDU

İlfer B. ise olay yerinden kaçmak isterken eşinin kurşunlarına hedef oldu. Terminalde silah seslerinin duyulmasının ardından etraftaki insanların yaşadığı panik anları anbean kameralara yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.

''NAMUSUM İÇİN VURDUM''

Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap vermişti.

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ!

İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak saldırıyı planladığı ortaya çıktı.

Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada TOKAT’TA OTOBÜS TERMİNALİNDE DEHŞET ANLARI! AİLESİNİ KURŞUNA DİZDİ: O ANLAR KAMERADA

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