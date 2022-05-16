Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Kameralara yansıyan olayda Müslüm B. ilk önce otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş ettiği görüldü. Şahsın asıl hedefi olan Sabri B.'nin ise terminalin arka kapısından kaçtığı anlar görüntülendi.