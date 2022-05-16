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14 yaşındaki kız annesini silahla vurdu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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14 yaşındaki kız annesini silahla vurdu!

Son dakika haberine göre: Zonguldak'ta psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 14 yaşındaki İ.C. adlı kız çocuğu, annesi S.C.'yi (39) tabancayla sırtından ateş ederek yaraladı.

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