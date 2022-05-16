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Samsun’da 44 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Samsun’da 44 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu!

Samsun’da 44 yaşındaki bir şahsın cesedi evinin banyosunda bulundu. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlatırken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucunun ardından belli olacak.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gebi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk sahibi 44 yaşındaki Hüseyin K. evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Evde bulunan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin K.'nin banyoda ölmüş olduğunu tespit etti.

MORGA KALDIRILDI

Hüseyin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU VE ALKOL İDDİASI

Evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.'nin gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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