Samsun’da 44 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu!
YAŞAM İHA
Samsun’da 44 yaşındaki bir şahsın cesedi evinin banyosunda bulundu. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlatırken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucunun ardından belli olacak.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Evde bulunan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin K.'nin banyoda ölmüş olduğunu tespit etti.
MORGA KALDIRILDI
Hüseyin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
UYUŞTURUCU VE ALKOL İDDİASI
Evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.'nin gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
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