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SON DAKİKA: Muğla Ortaca'da deprem | 2022 SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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SON DAKİKA: Muğla Ortaca’da deprem | 2022 SON DEPREMLER

Son dakika... AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00:49’da kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ortaca ilçesinde hissedilen 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 00.49'da meydana gelen depremin derinliği 49.52 km olarak açıklandı.

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