Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tamamen Dünya'nın gölgesi altında karanlığa bürünecek. Tutulmanın etkilerinin 6 ay boyunca süreceğini belirten astrologlar sabit burçların da bu tutulmadan daha fazla etkileneceğini kaydediyor. Peki, Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?