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Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?

Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ay tutulması son günlerde hem gök bilimi tutkunları hem de burçlarla ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor. Ayın alacağı kırmızıya yakın renk yüzünden Kanlı ay tutulması olarak da adlandırılan tutulma yılın ilk ay tutulması olma özelliğine de elinde bulunduruyor. Peki, Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?

Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tamamen Dünya'nın gölgesi altında karanlığa bürünecek. Tutulmanın etkilerinin 6 ay boyunca süreceğini belirten astrologlar sabit burçların da bu tutulmadan daha fazla etkileneceğini kaydediyor. Peki, Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?

AY TUTULMASI NE ZAMAN? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Merakla beklenen ay tutulması 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'te gerçekleşecek. Tutulma Afrika, Amerika ve Avrupa'dan görülecek ancak Türkiye'den izlenemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı ay tutulması terimi, Dünya'nın uydusu Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesinde kalması ve renginin de kırmızıya yakın bir renk olmasını ifade eder. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki fark, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

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