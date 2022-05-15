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Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Son dakika: Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.80 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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