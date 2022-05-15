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Büyükada’da müsilaja benzer kirlilik görüldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Büyükada’da müsilaja benzer kirlilik görüldü

Büyükada açıklarında müsilaja benzer kirliliğe rastlandı. Denizde meydana gelen ufak tabakayı vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydetti. Marmara’yı kaplayan geçen aylarda Maltepe’de görülmüştü.

Büyükada açıklarında müsilaja benzer bir kirlilik görüldü.

Deniz üzerinde oluşan ufak tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GEÇEN SENE GÖRÜLDÜ

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.

Büyükada açıklarında korkutan görüntü BÜYÜKADA AÇIKLARINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

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