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Ereğli’de 250 kişi hastanelik oldu! İlçe ayağa kalktı: Kaymakam’dan açıklama geldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Ereğli’de 250 kişi hastanelik oldu! İlçe ayağa kalktı: Kaymakam’dan açıklama geldi

Konya Ereğli’yi ayağa kaldıran bir olay meydana geldi. İlçede hemen hemen 250 vatandaş, bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarıyla hastaneye müracaat etti. Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dünden bu yana hemen hemen 250 kişi bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarıyla hastaneye başvurdu. Bu durumun üzerine hastanede gereken önlemler alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Hastalanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

KAYMAKAM AÇIKLAMADA BULUNDU

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



''Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

Ereğli’de 250 kişi hastanelik oldu! İlçe ayağa kalktı: Kaymakam’dan açıklama geldi EREĞLİ’DE 250 KİŞİ HASTANELİK OLDU! İLÇE AYAĞA KALKTI: KAYMAKAM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

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