Ereğli’de 250 kişi hastanelik oldu! İlçe ayağa kalktı: Kaymakam’dan açıklama geldi
Konya Ereğli’yi ayağa kaldıran bir olay meydana geldi. İlçede hemen hemen 250 vatandaş, bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarıyla hastaneye müracaat etti. Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
KAYMAKAM AÇIKLAMADA BULUNDU
Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."
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