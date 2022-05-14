19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil?

ON DOKUZ MAYIS

Bugün on dokuz Mayıs, ülkemin kader günü,

Dostların sevindiği düşmanın keder günü...

Genç bir kutup yıldızı, parladı karanlıkta,

Yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta.

Özgürlüğün sevdası, yakıp dururken onu,

Dehası cesareti getirdi mutlu sonu.

Yeniden hayat verdi, yorulmuş bedenlere,

Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere.

Küçücük bir adımla değişti kaderimiz,

Mutluluğa dönüştü, derdimiz, kederimiz.

Taşıyorken Atayı Bandırma bir gururla,

Korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla.

O masmavi gözleri dalarken ufuklara,

Çoktan yelken açmıştı, gemisi umutlara.

Ardı sıra bir avuç, yürekli vatansever,

Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder.

Yürek yürek birleşti tek vücut oldu millet,

Elbet böyle olacak yakışmaz bize zillet.

Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik,

Toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik.

İstiklal savaşımız, işte o gün başladı,

Silahtan yoksun ordu dağda taşta kışladı.

Gece gündüz demeden, kutsal savaşımızda,

Birer birer yok oldu haçlılar karşımızda.

Zafer ancak kendine inanlara koşar,

Kendisine güvenen, aşılmaz dağlar aşar.

İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet,

Gazi ve şehitlerle kuruldu Cumhuriyet.

Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende,

Onu koruyacaksın can durdukça bedende.

Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın,

Tüm dünya devleriyle, yarışa hazırlanın.

Kasım KAPLAN