19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil?
19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs 1919'un 103. yılı büyük coşkuyka kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs'ta törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil? İşte cevaplar...
19 Mayıs okullar tatil mi? Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil? İşte cevaplar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL OLACAK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak.
19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel günümüze kadar birçok şiir yazıldı. İşte o şiirlerden bazıları:
BİR KURTULUŞ DESTANI
Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,
Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.
Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,
Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".
Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,
Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.
Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,
Atmak istediler Türkü Anadoludan.
Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,
Önder seçti kendine Mustafa Kemali.
Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,
Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep e.
Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,
Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.
Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,
Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkifle.
Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,
Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.
Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,
Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.
Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,
Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".
Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,
İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek
Erdoğan GÜNEŞ
ON DOKUZ MAYIS
Bugün on dokuz Mayıs, ülkemin kader günü,
Dostların sevindiği düşmanın keder günü...
Genç bir kutup yıldızı, parladı karanlıkta,
Yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta.
Özgürlüğün sevdası, yakıp dururken onu,
Dehası cesareti getirdi mutlu sonu.
Yeniden hayat verdi, yorulmuş bedenlere,
Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere.
Küçücük bir adımla değişti kaderimiz,
Mutluluğa dönüştü, derdimiz, kederimiz.
Taşıyorken Atayı Bandırma bir gururla,
Korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla.
O masmavi gözleri dalarken ufuklara,
Çoktan yelken açmıştı, gemisi umutlara.
Ardı sıra bir avuç, yürekli vatansever,
Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder.
Yürek yürek birleşti tek vücut oldu millet,
Elbet böyle olacak yakışmaz bize zillet.
Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik,
Toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik.
İstiklal savaşımız, işte o gün başladı,
Silahtan yoksun ordu dağda taşta kışladı.
Gece gündüz demeden, kutsal savaşımızda,
Birer birer yok oldu haçlılar karşımızda.
Zafer ancak kendine inanlara koşar,
Kendisine güvenen, aşılmaz dağlar aşar.
İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet,
Gazi ve şehitlerle kuruldu Cumhuriyet.
Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende,
Onu koruyacaksın can durdukça bedende.
Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın,
Tüm dünya devleriyle, yarışa hazırlanın.
Kasım KAPLAN
19 MAYIS
19 Mayıs'ı seviyorum,
Ata'mızı özlüyorum,
Bayramı neşe içinde,
Coşkuyla kutluyorum.
Samsun'u seviyorum,
Ata'mızı özlüyorum,
Bu bayramı hak eden,
Gençleri kutluyorum.
Bayrağımı seviyorum,
Ata'mızı özlüyorum,
Meydanları dolduran,
Sizleri kutluyorum.
Ülkemi seviyorum,
Ata'mızı özlüyorum,
Kalbinde vatan yatan,
Herkesi kutluyorum.
19 MAYIS
19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Atayı unutmayız.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan TÜRK GENÇLERİ
19 MAYIS GENÇLİK MARŞI
Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…
Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…
Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.
19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…
İ. HAKKI TALAS
'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'
Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü
Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!
Kahrolan milletinin, aldı öcünü
Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
Yoktu gözünü, onun korkutan
Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan
Ordunun yanında, o baş komutan
Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
Vatanı almanın, yolu akıldı
Süngüler düşmana, doğru takıldı
En büyük adım,o gün atıldı
Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
Kırıldı düşmanın, beli büküldü
Alındı ciğeri, o gün söküldü
İzmir'de denize, hepsi döküldü
Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
Kanlara boyandı, aziz toprağım
Göndere çekildi, nazlı bayrağım
Şükürler olsun, sana ALLAH'ım
Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!
Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!
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- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil?
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