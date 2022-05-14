Pençe-Kilit şehidi Selman Güler'e yürek yakan veda: Oğluma selam söyle
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Selman Güler'in cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprağa verildi. Törende, şehit annesi olduğu öğrenilen bir kadın, şehit Güler'in tabutuna sarılarak "Annenin sana selamı var de. Yavruma selam söyle, oğluma selam söyle" dedi.
Şehit piyade sözleşmeli er Selman Güler, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kelkit Devlet Hastanesi morgundan alınan Selman Güler'in (24) naaşı, Merkez Küçük Cami avlusuna getirilerek helallik alındı.
Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Ayfer Güler, kız kardeşleri Hava Soylu ve Kübra Güler ile diğer yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etti.
Törende, şehit annesi olduğu öğrenilen bir kadın, şehit Güler'in tabutuna sarılarak "Annenin sana selamı var de. Yavruma selam söyle, oğluma selam söyle" dedi.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başpınar köyü mezarlığında, 2000 yılında vefat eden baba Ahmet Güler'in de bulunduğu aile kabristanına defnedildi.
Törene, şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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