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Son dakika | Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika | Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Operasyonu’nu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi.

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