Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme

Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi. Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.