13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme

Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme

Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler, tepki gösterdi. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.

Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü.

Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi. Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA