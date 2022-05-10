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Kocaeli'de 150 bin adet makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Kocaeli’de 150 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 150 bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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