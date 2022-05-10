71 eserle Anadolu kadınını tuvale taşıdı

Bakan Yanık burada yaptığı konuşmasında güzel sanatların insan hayatına iki temel etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Birisi güzellikleri görmekten kaynaklı, insanı rahatlatan, güzellikle buluşturan ve güzelliğin oluşturduğu olumlu etkiyle bulaşıcılık özelliği de var. Hepimizi iyileştiren bir tarafı var. Ama ikinci en az onun kadar önemli etkisi var. Serginin adı da bunu kanıtlar nitelikte.

