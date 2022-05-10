71 eserle Anadolu kadınını tuvale taşıdı
71 eserin bulunduğu 'Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız' sergisinin açılışında açıklamalarda bulunan Ressam Kamuran Kardaş, "Buraya gelen insanlar portrelerin gözlerine baksınlar" diye konuştu.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesindeki serginin açılışı Hizmetler Bakan Derya Yanık'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kardaş, "Burada da 71 eser bulunuyor. Sergiye gelen insanların resimlerden etkileneceklerini düşünüyorum.
Buraya gelen insanlar portrelerin gözlerine baksınlar. Burada, manzara, peyzaj, portre, geleneksel kadınlarımız var. Birçok konuda çalışmaları görmek mevcut" dedi.
Açıklamalarda bulunan Kardaş: 1970 yılında üniversite okurken seramik fabrikasında işe girdim. Resim yapmaya o dönemlerde başladım ve elime kalem geçtiği zaman karalamaya başladım. 2019 yılında pastel boya çalışmalarına başladım.
2018'de 70 eserle sergi yaptım ve elimde 30 adet tablo kaldı. Gözüme gönlüme hoş gelen eserleri yapıyorum. Anadolu kültürü bizim kültürümüz. Gönül coğrafyamıza gittiğimizde bu kültürü yaşayabiliyorum.
Resimlerin gözlerine bakın gözlerine baktığınızda oradaki ifadeyi görebileceksiniz.
Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kadim kültürümüzden süzülüp gelen çizgilerin seçilmiş olması son derece önemli. Serginin özellikle genç sanatçılara ilham vermesini ve örnek olmasını diliyorum" dedi.
BAKAN YANIK, 'GÖZÜMDEN GÖNLÜMDEN' RESİM SERGİSİNİ AÇTI
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yer alan Ressam Kamuran Kardaş'ın Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız isimli resim sergisi, açılış kurdelesinin kesilmesi ile sanatseverlerle buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in de katıldığı sergide Osmanlı dönemine ait kılık-kıyafet, mimari, yemek kültürü gibi figürler ve motifler yer alıyor. Sergi, 5 gün boyunca sanatsevere kapılarını açık tutacak.
Bakan Yanık burada yaptığı konuşmasında güzel sanatların insan hayatına iki temel etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Birisi güzellikleri görmekten kaynaklı, insanı rahatlatan, güzellikle buluşturan ve güzelliğin oluşturduğu olumlu etkiyle bulaşıcılık özelliği de var. Hepimizi iyileştiren bir tarafı var. Ama ikinci en az onun kadar önemli etkisi var. Serginin adı da bunu kanıtlar nitelikte.
Bütün güzel sanatlar aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Kültür aktarımının bütünlüğünü ifade eden tarafı vardır. Yani resimle sadece güzel renklerin bir araya getirildiği bir formu izlemezseniz.
Aynı zamanda dönemin kılık kıyafetini, dönemin mimarisini, dönemin yemek kültürünü, dönemin davranış biçimlerini, oyunlarını, folklorunu görürsünüz.
Edebiyatta da böyledir. Bir romanı okurken sadece kurgu bir hikayeyi okumaz onun içerisinde bir tarihsel kesiti okursunuz, izlersiniz. Bu anlamda güzel sanatların kültür aktarımı bakımından çok esaslı bir yeri vardır hayatımızda" dedi.
Bakan Yanık, genç sanatçıların, Türk milletinin eskiden beri gelen sanat sahip çıkmasıyla beraber geleceğe çok daha güzel, esaslı, içeriği dolu ve sadece kalıptan oluşmayan bir kültür mirasını götüreceklerine inandığını dile getirdi.
Bakan Yanık, konuşmasının ardından hazırlanan müzik dinletisine eşlik edip sergiyi gezdi.
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