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20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı

Son dakika haberi... Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayetin zanlısı, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı.

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