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Kırıkkale’de bebek otomobilde mahsur kaldı! Miniğin imdadına itfaiye yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Kırıkkale’de bebek otomobilde mahsur kaldı! Miniğin imdadına itfaiye yetişti

Kırıkkale'de anahtarı içeride unutulan arabada mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucunda kurtarıldı. Ekiplerin miniği kurtardığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kırıkkale'de Diş Hekimliği Fakültesi önüne aracını park eden bir anne, bebeği S.Ç.'yi bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti.

Bir müddet sonra döndüğünde anahtarı aracın içinde unuttuğunu farkeden anne, kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YARIM SAAT MAHSUR KALDI

Yaklaşık yarım saat otomobil içinde mahsur kalan bebek, adrese yönlendirilen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka sol kapı camını kırarak kapıyı açtı.

Bebek otomobilde mahsur kaldı BEBEK OTOMOBİLDE MAHSUR KALDI

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