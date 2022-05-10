Tunceli’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

'ASEMPTOMATİK VAKA DA GÖRÜLMEMEKTEDİR'

Türkiye'de salgın etkisini yitirirken, Tunceli'de hem hastanede tedavi gören hem de il genelinde aktif vaka kalmadı. Bu durum, en başta sağlık çalışanlarını sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, vaka sayısının sıfırlandığını belirterek, "Sürecin ilk başında asıl zorluklardan bir tanesi süreci bilemememizdi. Hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu süreçte yaklaşık 200 kişilik filyasyon ekibimiz çalıştı. Son zamanlarda bu sayımız 100'e kadar düştü. İlk vakamız 11 Nisan 2020'de çıktı. 2 yıllık süreç içerisinde zaman zaman, özellikle ilimizin turistik bölge olmasından kaynaklı vakalar yükseldi. Özellikle son 3 aylık süreçte vaka sayısındaki azalmaya birlikte hastanemizde yatan hasta kalmadı. Aynı zamanda 7 ilçemizde ve şehir merkezimizde de aktif vakamız kalmadı. Asemptomatik vaka da görülmemektedir. Yine de ekiplerimizle takiplerimizi sürdürüyoruz. Aktif vakamız bulunmamaktadır. Bu süreçte katkısı olan özellikle sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve duyarlılık gösteren Tunceli halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Yaz aylarında da ciddi bir nüfus artışı bizi beklemekte o yüzden vatandaşlarımızın Covid-19'a karşı gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" diye konuştu.