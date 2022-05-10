Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 41 ülke bu yıl Eurovision'a katılacak. Ukrayna da savaşa rağmen katılan ülkeler arasında. Sayılı günler kala vatandaşlar Eurovision şarkılarını merak ediyor. Maneskin, geçtiğimiz yıl İtalya adına yarışmış ve Zitti e buoni şarkısı ile Eurovision şarkı yarışmasını kazanmıştı. Peki, Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?