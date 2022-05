Cinsel sorunları nedeniyle ameliyat oldu hayatı kabusa döndü! Doktorun savunması şoke etti

"MALZEME YOK DİYE FARKLI YÖNTEM UYGULADI"

"Ameliyatımda farklı bir yöntem uygulanmış" diyen Y.S. şöyle devam etti: "Ben bu durumu maalesef başım yandıktan sonra öğrendim. Meğer doktor o gün protez firmasının elinde malzeme eksik diye sırf maddi çıkar için beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Sonrasında his kaybı oldu. Bu yöntemde his kaybı riski çok yüksekmiş ve bana böyle bir riskten bahsedilmedi. Sonrasında gidip kendisine durumumdan bahsettiğimde, 'Bu psikolojik, geçer' dedi. Dalga geçer gibi cevaplar verdi. 'Malzeme yoktu o yüzden o yöntemi kullandım' diyor. Ancak ben rapor aldım, his kaybım net bir şekilde ispatlandı."