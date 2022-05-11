Cinsel sorunları nedeniyle ameliyat oldu hayatı kabusa döndü! Doktorun savunması şoke etti
Son dakika haberine göre: İstanbul'da yaşadığı cinsel rahatsızlık nedeniyle halk arasında 'mutluluk çubuğu' protezi için ameliyat olan Y.S. adlı genç adam, malzeme eksikliğini bahane ederek operasyonu aceleye getiren doktor nedeniyle his kaybı yaşadığını, hayatının kabusa döndüğünü ve hatta bu nedenle intihar noktasına geldiğini söyledi.
32 yaşındaki Y.S. yaşadığı cinsel rahatsızlıklar nedeniyle geçen yıl doktora başvurdu. Gittiği özel klinikte kendisine bir tedavi yöntemi önerildi. Bu yöntem uygulandı ve memnun kaldı. Ardından uygulanan bu yöntemin daha gelişmiş tekniklerinin olduğunu öğrenince araştırmalara başladı ve Prof. Dr. H.C.'ye ulaştı. Y.S., halk arasında 'mutluluk çubuğu' olarak bilinen penis protezini taktırmak için Prof. Dr. H.C.'ye ameliyat olmayı kabul etti. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu.
"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Y.S.'nin iddiasına göre doktor H.C., malzeme eksikliğini bahane ederek operasyonu aceleye getirdi ve daha önce hiç uygulanmamış bir yöntemle ameliyatı tamamladı. Fakat Y.S.'de ciddi anlamda his kaybı oluştu.
Bir anda hayatının kabusa döndüğünü kaydeden Y.S., yaptığı açıklamada, "Bir erkek olarak ne psikolojim ne yaşam enerjim kaldı. Bana bu ameliyatı yapan doktor herhangi bir his kaybı riskinden bahsetmedi. Yoğun bir his kaybı var. Hayatım zehir oldu. İntihar etmeyi düşündüm" dedi.
"MALZEME YOK DİYE FARKLI YÖNTEM UYGULADI"
"Ameliyatımda farklı bir yöntem uygulanmış" diyen Y.S. şöyle devam etti: "Ben bu durumu maalesef başım yandıktan sonra öğrendim. Meğer doktor o gün protez firmasının elinde malzeme eksik diye sırf maddi çıkar için beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Sonrasında his kaybı oldu. Bu yöntemde his kaybı riski çok yüksekmiş ve bana böyle bir riskten bahsedilmedi. Sonrasında gidip kendisine durumumdan bahsettiğimde, 'Bu psikolojik, geçer' dedi. Dalga geçer gibi cevaplar verdi. 'Malzeme yoktu o yüzden o yöntemi kullandım' diyor. Ancak ben rapor aldım, his kaybım net bir şekilde ispatlandı."
"HAYATIM ZİNDAN OLDU"
Yaşamının âdeta zindana döndüğünü ifade eden Y.S., "Yaşadığım şeyin yükü çok ağır. Hem psikolojik hem, maddi anlamda beni bitirdi. Kendimi boşa yaşıyor hissediyorum. İntihar etmek istiyorum. Bu doktor bana böyle bir riskten bahsetse asla olmazdım. Bu ameliyatı olacak olanlar lütfen iyi araştırsın. Benim başım yandı başka kimsenin başı yanmasın. Bu işi tedavi için değil sırf ticari kaygı için yapanlar beni yaşarken öldürdü. Bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.
Y.S., doktorun önerisi üzerine 1 yılın dolmasını beklediğini, sıkıntının devam etmesi üzerine hukuk mücadelesi başlatacağını belirtti.
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