Muğla’da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık: Şeytana uydum
Muğla’nın Menteşe ilçesinde umumi kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu ile hemen hemen 100 kadının uygunsuz görüntülerini kayda alan Melih Siviş (29) tutuklandı. Siviş, emniyette verdiği ifadesinde, "Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" şeklinde konuştu.
Olay, geçen gün Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette yaşandı.
KAPININ ALTINDAN KADINLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDA ALDI
Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.
ZANLININ MELİH SİVİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.
'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM ŞEYTANA UYDUM'
Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.
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