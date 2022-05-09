Muğla’da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık: Şeytana uydum

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM ŞEYTANA UYDUM'



Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

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