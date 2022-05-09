09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık: Şeytana uydum

Muğla’da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık: Şeytana uydum

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
ABONE OL
Muğla’da kadınlar tuvaletinde çekim yapan sapık: Şeytana uydum

Muğla’nın Menteşe ilçesinde umumi kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu ile hemen hemen 100 kadının uygunsuz görüntülerini kayda alan Melih Siviş (29) tutuklandı. Siviş, emniyette verdiği ifadesinde, "Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" şeklinde konuştu.

Olay, geçen gün Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette yaşandı.

KAPININ ALTINDAN KADINLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDA ALDI

Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.

ZANLININ MELİH SİVİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM ŞEYTANA UYDUM'

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! 100’e yakın kadının.... KADINLAR TUVALETİNDE İĞRENÇ OLAY! 100'E YAKIN KADININ....
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA